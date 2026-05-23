I giovani tra Gen Z e Millennials stanno preferendo i telefoni semplici ai modelli di ultima generazione, spinti dall’esigenza di risparmiare e ridurre l’uso dello smartphone. Questa tendenza si traduce in un calo delle vendite di smartphone avanzati e in un incremento di dispositivi minimalisti. La scelta di dispositivi più semplici viene associata a una diminuzione dello stress legato alla costante connessione digitale. Tuttavia, non ci sono ancora studi definitivi sugli effetti di questa inversione di tendenza sulla salute mentale dei giovani.

? Punti chiave Perché i nativi digitali stanno abbandonando gli smartphone di ultima generazione?. Come influisce la scelta dei dumbphone sulla salute mentale dei giovani?. Quanto si può risparmiare mensilmente passando a un telefono essenziale?. Quali brand stanno guidando questa rivoluzione tecnologica verso la semplicità?.? In Breve Vendite USA a 2,8 milioni di unità con crescita stimata del 5% a medio termine.. TCL detiene il 43% del mercato seguito da HMD Global con il 26%.. Costi dei dispositivi tra 20 e 100 euro con risparmio tariffario fino al 70%.. Trend nato su TikTok con hashtag #bringbackfliphones per ridurre ansia e stress.. Negli Stati Uniti le vendite di telefoni essenziali hanno raggiunto quota 2,8 milioni di unità all’anno, segnando una svolta inaspettata per il mercato occidentale dei dispositivi tecnologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom dei telefoni essenziali: Gen Z e Millennials scelgono il risparmio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Po Grande, “call to action” per i giovani Millennials e Gen ZRagazze e ragazzi dei territori rivieraschi, d’età compresa tra 18 e 35 anni, potranno contribuire attivamente, attraverso tre tappe nel mese di...

La riscossa dei telefoni “stupidi”: perché la Gen Z sta spegnendo gli smartphoneRoma, 23 maggio 2026 – Il mercato dei feature phone torna a crescere a sorpresa in Occidente.