Boom dei telefoni essenziali | Gen Z e Millennials scelgono il risparmio

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I giovani tra Gen Z e Millennials stanno preferendo i telefoni semplici ai modelli di ultima generazione, spinti dall’esigenza di risparmiare e ridurre l’uso dello smartphone. Questa tendenza si traduce in un calo delle vendite di smartphone avanzati e in un incremento di dispositivi minimalisti. La scelta di dispositivi più semplici viene associata a una diminuzione dello stress legato alla costante connessione digitale. Tuttavia, non ci sono ancora studi definitivi sugli effetti di questa inversione di tendenza sulla salute mentale dei giovani.

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? Punti chiave Perché i nativi digitali stanno abbandonando gli smartphone di ultima generazione?. Come influisce la scelta dei dumbphone sulla salute mentale dei giovani?. Quanto si può risparmiare mensilmente passando a un telefono essenziale?. Quali brand stanno guidando questa rivoluzione tecnologica verso la semplicità?.? In Breve Vendite USA a 2,8 milioni di unità con crescita stimata del 5% a medio termine.. TCL detiene il 43% del mercato seguito da HMD Global con il 26%.. Costi dei dispositivi tra 20 e 100 euro con risparmio tariffario fino al 70%.. Trend nato su TikTok con hashtag #bringbackfliphones per ridurre ansia e stress.. Negli Stati Uniti le vendite di telefoni essenziali hanno raggiunto quota 2,8 milioni di unità all’anno, segnando una svolta inaspettata per il mercato occidentale dei dispositivi tecnologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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