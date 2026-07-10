A Milano, sabato 11 luglio, il cielo sarà prevalentemente sereno durante il giorno, con temperature elevate. In serata, è previsto un temporale che potrebbe interessare la città. In Lombardia, l’anticiclone porta condizioni di stabilità, ma in alcune zone si registrano possibili rovesci temporaleschi nel tardo pomeriggio e sera. La giornata si presenta soleggiata con temperature che si manterranno alte fino a sera.

Weekend con l'anticiclone in Lombardia. Sabato 11 luglio, a Milano la giornata sarà molto soleggiata, poi in serata potrebbe verificarsi un temporale. Sarà così anche sul resto della regione dove il sole lascerà il posto al maltempo soprattutto in provincia di Sondrio e nel Mantovano. Domenica 12 luglio, sia a Milano che sul resto della Lombardia continuerà ad esserci il bel tempo con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con punte di 35 gradi in pianura. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Milano.corriere.it - Previsioni meteo sabato 11 luglio a Milano e in Lombardia: caldo e possibili temporali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo : Previsioni meteo per sabato 4 luglio. Prevalenza di bel tempo

Notizie e thread social correlati

Meteo, il weekend in Italia tra caldo intenso e temporali: ecco le previsioni per sabato 11 e domenica 12 luglioSabato e domenica, il Nord Italia rischia temporali e rovesci, mentre il Centro e il Sud restano sotto il dominio di un’alta pressione con caldo...

Ponte del 2 giugno tra caldo, afa e forti temporali: le previsioni meteo a Milano e in LombardiaGiovedì pomeriggio e sera, a Milano e in alcune province della Lombardia, si sono verificati temporali violenti con fulmini, tuoni e grandine.

Temi più discussi: Previsioni Meteo della Settimana - Il Tempo Per Questa Settimana; Milano nella morsa dell'afa a 35 gradi, ma c'è una data per la tregua: ecco quando arrivano i temporali; Il caldo non darà tregua alla Lombardia: in arrivo picchi di 40 gradi in pianura. Allerta arancione in due città da mercoledì; METEO | Sabato 11 luglio allerta gialla in tutto il Veneto per temporali.

GARDA - La Sardelada, arrivata alla 28ª edizione, torna a inquadrare la festa sulle rive in calendario sabato 11 luglio, con inizio previsto alle 11.30. Il programma, secondo le condizioni meteo, prevede lo spostamento a domenica 12 luglio se pioggia, manten x.com

Meteo: weekend caldissimo al Centro-Sud e Isole! Le previsioniLe previsioni meteo per oggi, venerdì 10 luglio, indicano una giornata calda ma con temporali al Nord tra la sera e domani (sabato 11). meteo.it

Meteo: caldo al Centro-Sud, temporali al Nord! Le previsioni del 10 luglioLe previsioni meteo per oggi, venerdì 10 luglio, indicano una giornata calda ma con temporali al Nord tra la sera e domani (sabato 11). meteo.it