Giovedì pomeriggio e sera, a Milano e in alcune province della Lombardia, si sono verificati temporali violenti con fulmini, tuoni e grandine. Le condizioni meteo sono state caratterizzate da forte pioggia e attività temporalesca intensa. Le previsioni indicano che il maltempo potrebbe continuare durante il fine settimana, con un aumento di caldo e afa.

Milano, 29 maggio 2026 – Violenti temporali con fulmini, tuoni e grandine si sono abbattuti su Milano e alcune provincia della Lombardia, giovedì pomeriggio e sera. Ma già questa mattina, venerdì 28 maggio, il cielo è tornato azzurro e il sole splende di nuovo. Le temperature si sono leggermente abbassate, ma sono destinate a salire velocemente. Massime superiori a 30 gradi insisteranno fino a lunedì primo giugno, ma da martedì 2 giugno la situazione cambierà. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci per i prossimi giorni e la prossima settimana. L’allerta meteo di giovedì. Ieri mattina, Arpa Lombardia aveva annunciato un’allerta gialla temporali e la previsione non è stata disattesa: nel pomeriggio e in serata, violenti acquazzoni (con grandine) si sono abbattuti su Milano e provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte del 2 giugno tra caldo, afa e forti temporali: le previsioni meteo a Milano e in Lombardia

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