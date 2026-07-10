Sabato 11 luglio a Milano si prevede una giornata molto soleggiata fino alla sera, quando potrebbe verificarsi un temporale. In tutta la Lombardia è in vigore un’allerta gialla per possibili temporali a partire da mezzogiorno. La regione sarà interessata da un anticiclone che favorisce clima stabile durante il giorno, ma le condizioni potrebbero cambiare nel tardo pomeriggio e in serata.

Weekend con l'anticiclone in Lombardia e un'allerta (gialla) per possibili temporali a partire da mezzogiorno: così sabato 11 luglio, a Milano la giornata sarà molto soleggiata, poi in serata potrebbe verificarsi un temporale. Sarà così anche sul resto della regione dove il sole lascerà il posto al maltempo soprattutto in provincia di Sondrio e nel Mantovano. Dodici ore di allerta gialla (ordinaria) per possibili temporali, a partire dalle 12 di sabato 11 luglio: arriva dal Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. «Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo sabato 11 luglio a Milano e in Lombardia allerta gialla per possibili temporali (dalla sera)

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