Previdenza | ministra Calderone ‘Inps partner Ministero in gestione piattaforma di inclusione sociale e lavorativa’

Il Ministero del Lavoro ha deciso di coinvolgere l'Inps come partner nella gestione di una piattaforma digitale dedicata all'inclusione sociale e lavorativa. La piattaforma, definita come un marketplace digitale, permette di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro. Inoltre, si intende migliorare la capacità di fornire formazione professionale di qualità. La ministra ha annunciato questa collaborazione, sottolineando il ruolo dell'Inps nel progetto.

“Il Ministero del Lavoro ha voluto che l'Inps fosse il partner nella gestione della piattaforma di inclusione sociale e lavorativa, che per noi è il marketplace digitale che consente l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e, soprattutto, di migliorare la nostra capacità di erogare formazione professionale di qualità. Attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, poi, possiamo anche mappare i fabbisogni delle imprese e la formazione necessaria per le nuove sfide e figure professionali richieste dal mondo del lavoro”. Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presentazione, oggi a Roma, del XXV Rapporto annuale dell’Inps, che fotografa l’evoluzione del sistema previdenziale e di welfare del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Previdenza: ministra Calderone, Inps partner Ministero in gestione piattaforma di inclusione

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