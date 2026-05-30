A Cosenza è stato firmato un protocollo tra il Rotary, istituzioni e associazioni per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con autismo. Il documento prevede azioni concrete di supporto, formazione e inserimento nel mondo del lavoro. La firma è avvenuta presso un centro dedicato, con la partecipazione di rappresentanti locali e del terzo settore. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli finanziari o sui tempi di attuazione dell’accordo.

Il Rotary Distretto 2102, attraverso l’area DEI (Diversità, Equità e Inclusione), insieme al club promotore Rotary Presila Cosenza Est, ha organizzato un Interclub dedicato al Disturbo dello Spettro Autistico, con l’obiettivo di promuovere un momento di confronto e approfondimento tra istituzioni, professionisti e associazioni impegnate sul territorio. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio dell’Università della Calabria – Dipartimento di Culture, Educazione e Società, di Angsa Calabria (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) e di Confcommercio Giovani Cosenza. Scopo dell’incontro è stato informare, sensibilizzare e condividere strumenti concreti a supporto delle famiglie, della scuola e della comunità, nella convinzione che la conoscenza rappresenti il primo passo verso una reale inclusione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Autismo, Rotary e istituzioni insieme a Cosenza: firmato un protocollo per inclusione sociale e lavorativa

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