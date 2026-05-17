Via ai tirocini d' inclusione sociale | opportunità formativa e lavorativa per chi è in difficoltà

Il comune di Latiano ha annunciato l'apertura di un avviso pubblico per l'attivazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale. Questa iniziativa mira a offrire opportunità di formazione e lavoro alle persone in condizioni di difficoltà, coinvolgendo soggetti vulnerabili della comunità locale. I tirocini rappresentano un intervento diretto per favorire l'inserimento nel mondo lavorativo e supportare le fasce più svantaggiate. Il progetto si rivolge a cittadini che desiderano migliorare le proprie competenze attraverso un'esperienza pratica sul campo.

LATIANO - L'Amministrazione comunale di Latiano ha pubblicato un avviso pubblico per l'attivazione di tirocini lavorativi di inclusione sociale, un concreto strumento di supporto alle fasce più vulnerabili della comunità. Il progetto mira a favorire percorsi di autonomia personale e reinserimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Lavoro e sostenibilità al via in Umbria il progetto Verde Inclusivo 16 01 2026

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