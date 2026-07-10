Nel 2025, per la prima volta, i lavoratori dipendenti hanno superato la soglia dei 21 milioni, in aumento dell’1,2% sull’anno precedente. Limitato al +0,2% l’incremento del numero medio di giornate retribuite, così come quello relativo alla quota di lavoratrici, che dal 45,16 del 2024 passano al 45,18%. I lavoratori stranieri dipendenti sono poco più di 3 milioni, pari al 14,3% del totale. A dirlo è il XXV Rapporto annuale dell’Inps, con cui l’istituto di previdenza racconta l’evoluzione del sistema previdenziale e di welfare, con dati, analisi e approfondimenti sui principali fenomeni sociali, economici e demografici del Paese. Alla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Previdenza: Inps, 21 mln di lavoratori dipendenti nel 2025, puntare su giovani e donne

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