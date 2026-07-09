Roma, 9 lug. (AdnkronosLabitalia) - Nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni. Rispetto al 2024 l'incremento è stato di circa 250.000 unità, pari all'1,2%, un valore inferiore a quello medio (tasso medio annuo) dell'intero periodo 2019-2025 (+1,6%). All'aumento dei dipendenti si è accompagnato un modestissimo aumento del numero medio di giornate retribuite (+0,2%). Esse risultano 255,2 pari all'81,8% delle 312 giornate teoricamente retribuibili in un anno. Erano 254,6 nel 2024 e 252,8 nel 2019. E' quanto si legge nel XXV Rapporto annuale dell'Inps presentato oggi a Roma. La femminilizzazione, misurata dalla quota di lavoratrici, è cresciuta quasi impercettibilmente: è pari al 45,18% nel 2025, contro il 45,16% nel 2024 e il 44,92% nel 2019. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Rapporto Inps, nel 2025 i lavoratori dipendenti hanno superato soglia dei 21 milioni

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