L'Inps punta a rafforzare la sostenibilità del sistema previdenziale concentrandosi su giovani e donne. Secondo rappresentanti dell'ente, il lavoro è il fulcro per aumentare l’occupabilità, l’occupazione e i versamenti contributivi. La strategia prevede l’adozione di politiche mirate per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di queste categorie, considerandole fondamentali per garantire la stabilità del sistema previdenziale a lungo termine.

“Come Inps, per arrivare ad una maggiore sostenibilità puntiamo sul lavoro, perchè è da esso che si sviluppano l'occupabilità, l'occupazione e i contributi. Per farlo, puntiamo sui giovani e sulle donne ma anche sulla possibilità di continuare a lavorare, facoltativamente, per gli over 60 che ne abbiano ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura”. Sono le parole di Gabriele Fava, presidente Inps, in occasione della presentazione, oggi a Roma, del XXV Rapporto annuale dell’Inps, il principale documento di analisi dell’Istituto che scatta una fotografia aggiornata dell’evoluzione del sistema previdenziale e di welfare del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Previdenza: Fava (Inps), puntiamo su giovani e donne per sostenibilità sistema

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