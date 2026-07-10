prevenzione anti tumori torna ottobre in rosa per una cultura diffusa

Ottobre in Rosa, promosso dall'Ats della Montagna, coinvolge cittadini, associazioni e amministrazioni nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori. La campagna mira a diffondere la cultura della prevenzione attraverso iniziative e sensibilizzazione pubblica. La presentazione del programma si è svolta nei giorni scorsi, evidenziando l'obiettivo di promuovere comportamenti corretti e controlli regolari. Nessun dettaglio su eventi specifici o partecipanti.

La prevenzione fa centro: presentato nei giorni scorsi Ottobre in Rosa, il programma promosso da Ats della Montagna che ogni anno, nel mese dedicato alla lotta ai tumori, coinvolge cittadini, associazioni e amministrazioni. "In questi anni Ottobre in Rosa è cresciuto grazie a un lavoro condiviso con le associazioni, che hanno saputo trasformare un’iniziativa in un patrimonio comune – dice il direttore generale di Ats della Montagna, Monica Anna Fumagalli –. Il loro contributo, insieme al nostro, ha fatto sì che la prevenzione assumesse sempre di più importanza fino a diventare cultura diffusa e riconosciuta". Sulla scorta del lascito delle... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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