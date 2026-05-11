Una panchina rosa al parco di Posatora per promuovere la cultura della prevenzione contro i tumori femminili

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio è stata inaugurata una panchina rosa nel parco Belvedere di Posatora, in città. L'iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale tramite l’assessorato alle Pari opportunità, con l’obiettivo di sensibilizzare sui tumori femminili e la prevenzione. La panchina è stata posizionata nell’area verde del quartiere, come segno di attenzione verso la salute delle donne e l’importanza di diffondere messaggi di prevenzione.

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ANCONA - Una panchina rosa per promuovere la cultura della prevenzione contro i tumori femminili è quella inaugurata ieri pomeriggio al parco Belvedere di Posatora per iniziativa dell’amministrazione comunale assessorato alle Pari opportunità. All’appuntamento, che ha voluto sottolineare come la.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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