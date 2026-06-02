L' attività fisica come prevenzione ai tumori | una domenica di sport gratis con Lilt e Aiom

"Oltre la cura,il potere del movimento. Stili di vita e attività fisica". Questo il titolo della giornata di prevenzione programmata a Novara il prossimo 14 giugno, promossa da Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Novara odv in collaborazione con Aiom (Associazione italiana di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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