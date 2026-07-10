Il procedimento penale nei confronti di un avvocato riminese, imputato per presunte truffe online legate alla vendita di prodotti tecnologici tramite siti di e-commerce, si è concluso senza che si arrivasse a un processo. La decisione è stata presa prima dell'avvio del dibattimento. Le accuse riguardano una serie di truffe, ma il procedimento si è fermato prima della fase di giudizio.

Si chiude senza arrivare al dibattimento il procedimento penale nei confronti di un avvocato riminese, imputato in un’inchiesta su una presunta serie di truffe online legate alla vendita di prodotti tecnologici attraverso siti internet di e-commerce. Il giudice ha infatti pronunciato sentenza di non luogo a procedere, accogliendo le questioni preliminari sollevate dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Mirko Damasco e Andrea Muratori. Secondo l’impostazione accusatoria, l’uomo avrebbe concorso, insieme ad altri imputati, in numerosi episodi di truffa aggravata. L’inchiesta riguardava la vendita online di smartphone, computer, smartwatch, console, elettrodomestici e altra merce tecnologica che gli acquirenti avrebbero pagato senza poi riceverla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presunte truffe avvocato non andrà a processo

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