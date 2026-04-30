Processo Capaldo il tribunale ascolta i lavoratori | udienza chiave sulle presunte pressioni subite

Oggi si è tenuta presso il Tribunale di Avellino una nuova udienza del processo che coinvolge nove imputati e 79 parti civili, tra cui ex operai di cooperative. Durante l’udienza, il tribunale ha ascoltato i lavoratori, alcuni dei quali hanno riferito delle pressioni subite. La sessione si è concentrata sulla testimonianza dei lavoratori e sui fatti relativi alle presunte pressioni, con l’intervento degli avvocati che assistono le parti civili.