Processo Capaldo il tribunale ascolta i lavoratori | udienza chiave sulle presunte pressioni subite
Oggi si è tenuta presso il Tribunale di Avellino una nuova udienza del processo che coinvolge nove imputati e 79 parti civili, tra cui ex operai di cooperative. Durante l’udienza, il tribunale ha ascoltato i lavoratori, alcuni dei quali hanno riferito delle pressioni subite. La sessione si è concentrata sulla testimonianza dei lavoratori e sui fatti relativi alle presunte pressioni, con l’intervento degli avvocati che assistono le parti civili.
Si è svolta oggi, presso il Tribunale di Avellino, una nuova udienza del processo che vede imputati nove soggetti e 79 parti civili, tra cui gli ex operai delle cooperative rappresentati dagli avvocati Brigida Cesta, Giuliana Suppa, Savino, Silvia Calderoni, Dario Cierzo, Antonio Falconieri.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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