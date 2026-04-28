Dell’Utri e la moglie a processo per le presunte donazioni di Berlusconi

È in corso un procedimento legale che coinvolge Marcello Dell’Utri e sua moglie, Miranda Ratti, accusati di aver ricevuto circa 42 milioni di euro da Silvio Berlusconi. L’indagine si focalizza sulle transazioni finanziarie tra le parti e si basa su documenti e testimonianze raccolte nel corso delle indagini. La causa si tiene presso un tribunale italiano, dove si discutono le accuse relative a queste presunte donazioni.

Processo a Marcello Dell’Utri e sua moglie Miranda Ratti per i circa 42 milioni di euro di presunte donazioni ricevute da Silvio Berlusconi. Il gup di Milano che ha disposto il rinvio a giudizio dell’ex senatore e della moglie accogliendo la richiesta della procura. Secondo l’ipotesi accusatoria, Dell’Utri avrebbe omesso di comunicare le somme in violazione della normativa antimafia, che impone ai condannati per mafia di segnalare variazioni patrimoniali rilevanti. Da qui l’accusa di intestazione fittizia di beni. Accusa che non riguarderebbe l’intero ammontare ma una somma complessiva pari a 10 milioni e 840 mila euro già sottoposta a sequestro preventivo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Marcello Dell’Utri e la moglie a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi

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Panoramica sull’argomento

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