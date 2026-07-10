Presto convocati Garlasco nuovi testimoni | la procura si muove

La procura ha convocato nuovi testimoni nel caso di Garlasco, riaccendendo le indagini dopo quasi vent’anni dall’omicidio. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati alcuni individui, ma non sono stati resi noti dettagli sui loro contributi. La riapertura delle indagini segue la riqualificazione del reato e l’analisi di nuove prove. La vicenda ha continuato a suscitare interesse tra l’opinione pubblica, mantenendo alta l’attenzione sul caso.

Negli ultimi mesi il delitto di Garlasco è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. A quasi vent’anni dall’omicidio che sconvolse l’Italia, continuano infatti ad emergere nuovi spunti investigativi, analisi e confronti tra esperti, mentre il dibattito sulle responsabilità e sulla ricostruzione dei fatti resta più acceso che mai. Anche questa sera il caso sarà protagonista di un nuovo approfondimento televisivo. >> “Trovato sull’Estathé”. Omicidio Garlasco, la scoperta della polizia scientifica sui rifiuti di Chiara Poggi Le ultime evoluzioni dell’inchiesta hanno riportato sotto i riflettori documenti, testimonianze e vecchi elementi mai del tutto chiariti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE.

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