garlasco gemelle cappa e marco poggi convocati come testimoni

A Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi sono stati chiamati come testimoni in un procedimento legale. I carabinieri di Milano hanno già consegnato loro gli inviti per presentarsi. La convocazione avviene in relazione a un’indagine in corso, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. La loro presenza è prevista nelle prossime settimane presso l’autorità giudiziaria competente.

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima. Da quanto è emerso le gemelle Cappa verranno sentite come testimoni martedì 5 maggio, o a Milano o a Pavia. Marco Poggi, invece, mercoledì 6, forse a Mestre, lo stesso giorno in cui Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara, è stato convocato per l’interrogatorio.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Caso POGGI: Gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

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