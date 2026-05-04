garlasco le gemelle cappa e marco poggi convocati come testimoni

A Garlasco, le cugine di Chiara e il fratello della persona uccisa sono stati convocati dai carabinieri di Milano per un interrogatorio. Gli inviti sono stati consegnati loro nelle ultime ore e riguardano un eventuale testimone nell’ambito delle indagini in corso. Le chiamate sono parte di una serie di verifiche che coinvolgono anche due gemelle. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti dell'interrogatorio.

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Garlasco: la dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi secondo Francesco Chiesa Soprani.

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