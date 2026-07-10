Presi i presunti autori della spaccata all’Ottica Savoldi - Video

Due cittadini tunisini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per la spaccata avvenuta il 21 maggio in via Paleocapa a Bergamo. Gli investigatori hanno raccolto prove che li collegano all’episodio. Le indagini, che coinvolgono diversi episodi nel centro della città negli ultimi mesi, sono state accelerate grazie a un video di sorveglianza. La polizia ha comunicato l’arresto, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso.

LE INDAGINI. Due cittadini tunisini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per la spaccata del 21 maggio in via Paleocapa a Bergamo. Svolta nelle indagini sulle spaccate che negli ultimi mesi hanno colpito il centro di Bergamo. Nella giornata di giovedì 9 luglio, la Polizia di Stato di Bergamo, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini tunisini di 29 e 19 anni, entrambi senza fissa dimora, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. I due sono ritenuti responsabili della spaccata avvenuta nella notte del 21 maggio ai danni dell’Ottica Savoldi, storico negozio di via Paleocapa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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SPACCATA IN CENTRO, BANDA FERMATA TRE ORE DOPO | 03/03/2026

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