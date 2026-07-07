È stato presentato il logo della 47ª edizione di Benevento Città Spettacolo, che avrà come tema “Mediterraneo”. La proposta del tema è arrivata da un consigliere del Comitato di indirizzo della Fondazione. La serata di apertura vedrà la partecipazione di quest’ultimo, che terrà uno spettacolo. La manifestazione si svolgerà in diverse date e location della città, con eventi e spettacoli legati al tema scelto.

Il tema della nuova edizione sarà “Mediterraneo”, proposto da Maurizio De Giovanni, consigliere del Comitato di indirizzo della Fondazione, che sarà protagonista della serata inaugurale con un suo spettacolo. Il Mediterraneo rappresenta da sempre un luogo di incontro, di dialogo e di contaminazione tra popoli, culture e tradizioni. Un mare che unisce e che racconta storie attraverso la musica, il teatro, l’arte, la letteratura, i sapori, le lingue e le identità che da secoli convivono sulle sue sponde. Sarà proprio questo il cuore della 47ª edizione del Festival: celebrare una cultura capace di creare ponti, valorizzando la ricchezza delle differenze e il patrimonio comune che lega i popoli del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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© Fremondoweb.com - Benevento Città Spettacolo, presentato il logo della 47ª edizione: il tema sarà “Mediterraneo”

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