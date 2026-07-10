La cerimonia per la 70ª edizione del Premio Nazionale di Poesia “Giosuè Carducci” si svolgerà il 27 luglio a Pietrasanta, nel giorno dell’anniversario di nascita del poeta. Il premio è organizzato dal Comune con il patrocinio regionale e celebra il primo Nobel italiano per la Letteratura. La premiazione si terrà nel centro della città e coinvolge poeti provenienti da diverse parti del paese.

La cerimonia di premiazione 70° edizione del Premio Nazionale di Poesia “Giosuè Carducci”, promosso dal Comune di Pietrasanta con il patrocinio della Regione Toscana per rendere omaggio al primo Nobel italiano per la Letteratura, si terrà lunedì 27 luglio, anniversario della sua nascita. Al termine della cerimonia, in programma alle 21.30 in Piazza Duomo, sarà svelato il nome del vincitore del riconoscimento dedicato alle opere edite in lingua italiana. I finalisti sono Fabiano Alborghetti con “Il movimento elementare” (Gabriele Capelli Editore), Federico Italiano con “Godzilla e altre poesie” (Guanda Poesia) e Beatrice Masini con “Dammi per sempre giugno” (Molesini Editore). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Premio Nazionale di Poesia “Giosuè Carducci”: a Pietrasanta il 27 luglio la cerimonia di premiazione

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Giosuè Carducci: L'Uomo dei Contrasti

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