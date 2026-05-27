Sinestetica | premiazione del concorso nazionale di poesia inedita e videopoesia
Venerdì 29 maggio, alle 16, si terrà nell'auditorium del museo delle Genti d'Abruzzo la premiazione della nona edizione del concorso nazionale Sinestetica. La manifestazione premia le opere di poesia inedita e videopoesia e si svolge con il nome del premio “Rossella Miscia Cecconi” 2026.
Venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 16, nell'auditorium “L. Petruzzi” del museo delle Genti d'Abruzzo, si terra? la premiazione dei vincitori della nona edizione del concorso nazionale Sinestetica per poesia inedita e videopoesia – Premio “Rossella Miscia Cecconi” 2026.Nel corso della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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