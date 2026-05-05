Premio Musica e Cultura Peppino Impastato | al Cine Alba di Cinisi la cerimonia di premiazione

Venerdì 8 maggio si svolgerà al Cine Alba di Cinisi la cerimonia di premiazione del Premio Musica e Cultura “Peppino Impastato”. Il giorno successivo, il 9 maggio, sono previsti un corteo e un concerto in memoria di Peppino Impastato. La manifestazione coinvolge diverse figure del panorama musicale e culturale, con l’obiettivo di ricordare la figura di Impastato attraverso iniziative pubbliche.

Venerdì 8 maggio a Cinisi si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Musica e Cultura “Peppino Impastato”, mentre il 9 maggio sono in programma il corteo e il concerto dedicati alla memoria di Peppino Impastato.Sono il regista Matteo Garrone, il collettivo di cantautrici “Canta fino a dieci”.🔗 Leggi su Palermotoday.it Venerdì 8 maggio a Cinisi la cerimonia del Premio Musica e Cultura “Peppino Impastato”. Notizie correlate Cinisi, a 48 anni dall'omicidio tre giorni di iniziative per ricordare Peppino ImpastatoA 48 anni dall'omicidio, l’area alternativa “Le Radici del sindacato” della Cgil ricorderà a Cinisi Peppino Impastato con tre giorni di iniziative,... Luisa Impastato ospite di “Semi di legalità”: la vita di Peppino Impastato contro la mafiaThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Luisa Impastato, presidente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: XVI Premio Peppino Impastato; Buccinasco, Premio Castellum 2026; Prix Walo 2026, successo per gli Hecht e Stephan Eicher; Grande successo per Musica e Talenti montopolesi. Aspettando il premio Lunezia. Tre giorni di musica e culturaTre giorni intensi di cultura e spettacolo con un programma ad accesso gratuito che spazia dalla tradizione popolare alla musica colta, dal repertorio barocco alle proposte musicali contemporanee. Si ... lanazione.it A Ermal Meta il Premio Elsa Morante MusicaErmal Meta con la canzone e il libro 'Stella Stellina', canto dell'infanzia che salva il mondo, è il vincitore del Premio Elsa Morante Musica. (ANSA) ... ansa.it AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO ALLA DIVULGAZIONE MUSICALE "EZIO BOSSO" L'anno scorso è nato in sordina, con l'obiettivo di ricordare un musicista, Ezio Bosso (1971-2020), prematuramente scomparso, ma che aveva fatto in tempo a di - facebook.com facebook Ton Koopman riceve il premio "Una vita nella musica" per la sua carriera dedicata al repertorio barocco; i "premi giovani" 2026 vanno a Claudia Lucia Lamanna (interpreti), Davide Tramontano (compositori) e Matteo Quattroccchi (musicologi), riconoscendo tre x.com