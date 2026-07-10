Durante un concerto all’Arena Plautina di Sarsina, quattro studenti del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini hanno ricevuto borse di studio. Le assegnazioni sono avvenute al termine di un’esibizione diretta dal Maestro Marco Lugaresi con la Wind Simphony Orchestra. I premi sono stati conferiti agli studenti ritenuti più meritevoli, riconoscendo il loro talento musicale.

Sono state assegnate all’Arena Plautina di Sarsina quattro borse di studio agli studenti più meritevoli del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini, dopo un’ esibizione in concerto, diretto dal Maestro Marco Lugaresi unitamente alla Wind Simphony Orchestra. Sono: Beatrice Durantini, Margherita Ada Ambrosani, Giacomo Alessandroni e Caterina Salmi. I premi, messi a disposizione dal Rotary Club Cesena Valle del Savio e dal Lions Club Valle del Savio, hanno rappresentato un importante riconoscimento al talento e all’impegno dei giovani musicisti. La serata ha visto una significativa partecipazione di pubblico e la presenza delle autorità locali, confermando il ruolo della musica come strumento di crescita culturale e sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premiati gli studenti del Conservatorio: "Quattro musicisti di grande talento"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parco Valle del Seveso. Premiati gli studentiCirca 900 studenti, distribuiti tra 45 classi di 8 scuole diverse, hanno partecipato a un percorso educativo promosso dal Laboratorio Parco Valle del...

Premiati gli studenti del linguistico, dalla banca sei contributi per i vincitori del concorso di scrittura creativaIeri si sono svolte le premiazioni della quinta edizione del concorso di scrittura creativa al liceo linguistico “Ilaria Alpi” di Cesena.

Temi più discussi: Premiati gli studenti del Conservatorio: Quattro musicisti di grande talento; Festa al Foresi per i maturati 2026: premiati gli studenti più meritevoli; Concorso I ciù bravi fanti dè Speza, premiati gli studenti dell’Einaudi-Chiodo; Premio al Merito Scolastico, sei studenti del Braucci premiati a Napoli.

Premiati gli studenti del Conservatorio: Quattro musicisti di grande talentoSono state assegnate all’Arena Plautina di Sarsina quattro borse di studio agli studenti più meritevoli del Conservatorio Maderna-Lettimi di ... ilrestodelcarlino.it

Dai licei il futuro della medicina, premiati gli studenti premiati del percorso biomedico: ecco chi sono https://t.co/JH23ZDMwYt https://t.co/6Z9RtBmlmG - X x.com

Maturità 2026: premiati gli studenti che hanno raggiungo il massimo dei voti nelle scuole di LugoSono iniziate quest’anno a Lugo le consegne degli attestati di merito agli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità. Sono stati 63, complessivamente, i diplomati del Liceo ... ravennawebtv.it

(19.09.2026) La Principessa Ereditaria Margareta, Custode della Corona Rumena, ha premiato studenti di diverse università reddit