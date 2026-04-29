Circa 900 studenti, distribuiti tra 45 classi di 8 scuole diverse, hanno partecipato a un percorso educativo promosso dal Laboratorio Parco Valle del Seveso – Associazione Amici Parco Nord. Il progetto prevedeva la realizzazione del logo e della mascotte del parco fluviale della Valle del Seveso. Gli studenti coinvolti sono stati premiati al termine delle attività.

Sono circa 900 studenti, 45 classi e 8 scuole i protagonisti del percorso educativo promosso dal Laboratorio Parco Valle del Seveso – Associazione Amici Parco Nord, dedicato alla realizzazione del logo e della mascotte del parco fluviale della Valle del Seveso. Un progetto che ha saputo unire educazione ambientale, creatività e partecipazione attiva, offrendo agli alunni l’opportunità di riflettere sul valore del territorio, della biodiversità e della cura degli spazi comuni. L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio di municipio 9 del Comune di Milano, Provincia di Monza e Brianza e Città Metropolitana. "Abbiamo scoperto nelle scuole un’attenzione e una ricchezza di progetti sui temi ambientali che ci fanno ben sperare per il futuro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco Valle del Seveso. Premiati gli studenti

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