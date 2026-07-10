prato il primo acquisto panizzi rinforza la difesa

Prato ha annunciato il primo acquisto per la prossima stagione: si tratta di Erik Panizzi, difensore proveniente da Guastalla. La società ha confermato anche i nove giocatori già riconfermati, ma ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Panizzi, che rafforzerà il reparto difensivo. La notizia è stata resa nota nella giornata di ieri.

E’ Erik Panizzi il primo rinforzo dell’Ac Prato in vista della prossima stagione. Dopo aver annunciato i nove confermati, la società del presidente Antonio Politano ha reso noto nella giornata di ieri l’arrivo dell’esperto difensore, originario di Guastalla (provincia di Reggio Emilia). Il trentaduenne è cresciuto nel settore giovanile della Reggiana fino a esordire in prima squadra. Nel corso della sua carriera, il nuovo calciatore biancazzurro ha militato in diverse piazze importanti, vestendo le casacche di Spal, Vicenza, Pro Patria, Alessandria, Siena e Mantova, e totalizzando oltre 250 presenze tra Serie B, Serie C e Coppa Italia.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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