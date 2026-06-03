Napoli in arrivo il primo acquisto in difesa Pedullà | Sì di Gila Lazio deve accontentarsi di 20 milioni

Il Napoli sta procedendo con l’acquisto di un difensore ed è in trattativa per portare a termine l’affare. Secondo fonti di mercato, la società ha ottenuto il via libera da parte del giocatore, mentre la Lazio potrebbe ricevere circa 20 milioni di euro per la cessione. La trattativa tra le parti è in corso e si concentra sulla definizione dei dettagli economici. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata da entrambe le società.

Il Napoli continua a lavorare con grande attenzione sul mercato estivo e uno dei nomi più caldi per la difesa resta quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio è considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri, tecnico che avrebbe dato il proprio gradimento all’operazione. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, il calciatore avrebbe già espresso la sua volontà di trasferirsi in azzurro. Gila starebbe infatti spingendo per approdare in Campania e avrebbe già detto sì al progetto del Napoli. Un segnale importante che potrebbe facilitare il lavoro della dirigenza guidata da Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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