L’Aquila Montevarchi ha annunciato l’ingaggio di Tommaso Cecchi, rafforzando la difesa per la prossima stagione. La società si sta concentrando sulla costruzione della rosa in vista del campionato 2026-2027. Cecchi si aggiunge alla squadra come nuovo elemento del reparto difensivo, senza ulteriori dettagli su durata del contratto o clausole. La formazione prosegue con le operazioni di mercato per completare la rosa.

Arezzo, 07 luglio 2026 – L’Aquila Montevarchi continua a lavorare alla costruzione della rosa in vista del campionato 2026-2027 e mette a segno un nuovo colpo per il reparto arretrato. La società rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Tommaso Cecchi, che nella prossima stagione vestirà la maglia del club valdarnese. Classe 2000, Cecchi arriva a Montevarchi con un bagaglio di esperienza maturato soprattutto in Serie D, categoria nella quale ha raccolto circa 200 presenze, realizzando anche 7 reti. Il nuovo centrale rossoblù ha inoltre conosciuto il calcio professionistico grazie all’esordio in Serie C nella stagione 2017-2018 con la maglia del Prato, società nella quale è cresciuto calcisticamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Aquila Montevarchi rinforza la difesa: ufficiale l’arrivo di Tommaso Cecchi

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