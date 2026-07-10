Pozzuoli | scoperta una casa d’appuntamenti in un appartamento sul litorale scattano denunce e sequestro

I carabinieri hanno scoperto una casa d’appuntamenti clandestina in un appartamento sul litorale di Pozzuoli. Durante un controllo, sono stati denunciati il proprietario dell’immobile e una donna di 57 anni. L’attività, che si svolgeva in un condominio residenziale, attirava un flusso continuo di visitatori, cosa che ha insospettito i residenti. Sono stati sequestrati gli strumenti utilizzati per l’attività illecita.

Pozzuoli: i carabinieri scoprono una casa d’appuntamenti clandestina vicino al litorale. Denunciati il proprietario di casa e una donna di 57 anni. Un’insolita e costante affluenza di visitatori in un condominio residenziale ha insospettito il vicinato, portando alla luce un’attività illecita. A Pozzuoli, i carabinieri hanno individuato e smantellato un centro d’incontri protetto da un sistema di telecamere a circuito chiuso. Le indagini sono partite sia dalle segnalazioni formali presentate dai cittadini esasperati dal continuo viavai, sia dal monitoraggio preventivo delle piattaforme web dedicate agli annunci per adulti, dove la struttura veniva pubblicizzata con immagini esplicite. 🔗 Leggi su 2anews.it

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