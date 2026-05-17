Scoperta una concessionaria priva di autorizzazioni scattano multa e sequestro delle auto
Durante un intervento congiunto tra polizia di stato e polizia locale, è stata individuata una concessionaria che operava senza le necessarie autorizzazioni. L’attività ha portato al sequestro di diverse vetture e al pagamento di una multa. La concessionaria non aveva ottenuto le autorizzazioni previste dalla legge per esercitare l’attività di vendita di automobili nel territorio comunale. L’operazione si è svolta nel comune di Jesi, dove sono stati riscontrati irregolarità amministrative e di conformità legale.
JESI – L’operazione congiunta di polizia di stato e polizia locale ha permesso di scoprire l’esercizio abusivo di vendita di auto nel territorio comunale di Jesi. Nell’ambito dei controlli effettuati, è stato appurato come il titolare esponesse e ponesse in libera vendita numerose vetture in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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