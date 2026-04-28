Scoperta un' autocarrozzeria abusiva | scattano sequestro e denunce

Durante un controllo, è stata individuata un’autocarrozzeria operante senza autorizzazioni ufficiali, in cui sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi. Le autorità hanno sequestrato un’area di circa 400 metri quadrati e denunciato due persone coinvolte. L’attività clandestina rappresenta un rischio ambientale e sanitario, secondo quanto riferito dagli inquirenti. Le verifiche continuano per accertare eventuali altri elementi illegali collegati alla struttura.

Scoperta un'officina abusiva e trovati rifiuti pericolosi: due persone denunciate e area di 400 metri quadrati sotto sequestro. E' l'esito di un intervento mirato e tempestivo dei carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa. I militari dell'Arma hanno scoperto un’attività abusiva nel.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Scoperta officina meccanica abusiva. Scattano sequestro e denuncia per un 52enneL'officina, gestita da un operaio 52enne del luogo, incensurato, si presentava a tutti gli effetti come un ambiente di lavoro pienamente operativo... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Officine fantasma nel novarese: la polizia stradale chiude tre attività totalmente abusive; Carrozzeria abusiva scoperta a Taranto: sequestri e sanzioni; Taranto, 'Santissima Annunziata': ultrasettantenne 'lasciata su una barella al pronto soccorso per trenta ore senza mangiare e bere' Denuncia di un cittadino; Taranto la Polizia di Stato dona attrezzature e giochi ai piccoli pazienti dell’ospedale. Montù Beccaria, scoperta officina abusiva: 9mila euro di multa e denuncia penaleOperazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Stradella e del Gruppo Forestale di Pavia: sanzionati anche i cinque proprietari di auto trovate nell'area in attesa di riparazione ... ilgiorno.it Vibo, scoperta casa di riposo abusiva. Presenti 11 ospiti. Trovati farmaci scaduti. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/04/vibo-scoperta-casa-di-riposo-abusiva-a794725f-afb4-4920-adda-35796eb69fe0.html - facebook.com facebook Scoperta inaspettatamente un'inedita via di sintesi del DNA x.com