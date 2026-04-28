Scoperta un' autocarrozzeria abusiva | scattano sequestro e denunce

Da casertanews.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo, è stata individuata un’autocarrozzeria operante senza autorizzazioni ufficiali, in cui sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi. Le autorità hanno sequestrato un’area di circa 400 metri quadrati e denunciato due persone coinvolte. L’attività clandestina rappresenta un rischio ambientale e sanitario, secondo quanto riferito dagli inquirenti. Le verifiche continuano per accertare eventuali altri elementi illegali collegati alla struttura.

Scoperta un'officina abusiva e trovati rifiuti pericolosi: due persone denunciate e area di 400 metri quadrati sotto sequestro. E' l'esito di un intervento mirato e tempestivo dei carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa. I militari dell'Arma hanno scoperto un’attività abusiva nel.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Scoperta officina meccanica abusiva. Scattano sequestro e denuncia per un 52enneL'officina, gestita da un operaio 52enne del luogo, incensurato, si presentava a tutti gli effetti come un ambiente di lavoro pienamente operativo...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Officine fantasma nel novarese: la polizia stradale chiude tre attività totalmente abusive; Carrozzeria abusiva scoperta a Taranto: sequestri e sanzioni; Taranto, 'Santissima Annunziata': ultrasettantenne 'lasciata su una barella al pronto soccorso per trenta ore senza mangiare e bere' Denuncia di un cittadino; Taranto la Polizia di Stato dona attrezzature e giochi ai piccoli pazienti dell’ospedale.

scoperta un autocarrozzeria abusivaMontù Beccaria, scoperta officina abusiva: 9mila euro di multa e denuncia penaleOperazione congiunta dei carabinieri della Compagnia di Stradella e del Gruppo Forestale di Pavia: sanzionati anche i cinque proprietari di auto trovate nell'area in attesa di riparazione ... ilgiorno.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.