Durante un controllo stradale, è legale filmare un poliziotto mentre svolge le sue funzioni. La presenza di lampeggiante blu, paletta alzata e finestrino abbassato indica un intervento ufficiale. Non ci sono norme che vietano di riprendere, purché la registrazione non interferisca con l’operato dell’agente o violi la privacy. Tuttavia, è consigliabile mantenere un atteggiamento rispettoso e discreto durante la scena.

Il lampeggiante blu nello specchietto, la paletta che si alza, il finestrino che scende: quante volte, durante un controllo su strada, viene la tentazione di accendere il telefono e riprendere l'agente che sta parlando con noi. La risposta, in breve, è sì: filmare le forze dell'ordine mentre operano in un luogo pubblico non è vietato da nessuna norma specifica, e non serve nemmeno il loro consenso. Il punto, però, non è tanto premere "rec", quanto cosa si fa dopo con quelle immagini. Perché qui la strada si biforca, e chi sbaglia rischia grosso. Il volto di un poliziotto o di un carabiniere (ma anche di un eventuale soggetto terzo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Posso filmare un poliziotto mentre mi controlla in auto?

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