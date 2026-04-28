Chi controlla la tecnologia controlla il futuro Parla Keith Krach

Un importante dirigente ha dichiarato che chi domina la tecnologia avrà un ruolo decisivo nel plasmare il domani. La sfida tra le nazioni si svolge principalmente attraverso le infrastrutture digitali, i sistemi di cloud computing e le catene di approvvigionamento. Questi elementi sono al centro di uno scontro che avviene senza rumore, ma che può influenzare profondamente gli sviluppi futuri a livello globale.

La competizione che ridefinirà gli equilibri globali si combatte in silenzio, dentro reti, cloud e supply chain. Ne è convinto Keith Krach, fondatore del Krach Institute for Tech Diplomacy ed ex Sottosegretario di Stato nella prima amministrazione Trump, intervenuto il 28 aprile allo “ U.S.–Italy Trusted Tech Dialogue: Accelerating Transatlantic Innovation ”, con cui l’ambasciata guidata da Marco Peronaci ha portato a Villa Taverna una serie di figure di primo piano dell’amministrazione Trump – come i sottosegretari Michael Kratsios, direttore dell’Office of Science and Technology Policy della Casa Bianca, Darío Gil, sottosegretario per la Scienza al Dipartimento dell’Energia, e Joseph S.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chi controlla la tecnologia controlla il futuro. Parla Keith Krach Notizie correlate Leggi anche: Chi controlla i modelli di Ai controlla il futuro: entro sette anni, il mondo come lo conosciamo sarà cambiato La guerra dei chip: ecco perché chi controlla i semiconduttori ha in mano il futuro dell’IADalla guerra commerciale al controllo di Taiwan, c’è un filo conduttore che attraversa i vari teatri in cui va in scena la rivalità tra Stati Uniti e...