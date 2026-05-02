Furto lampo a Baronissi | Mi hanno saccheggiato l' auto mentre ero al Mc Donald' s

Un episodio di furto si è verificato a Baronissi, dove un’auto è stata saccheggiata mentre il proprietario si trovava al Mc Donald’s. I ladri, a bordo di una BMW X5 grigia di recente immatricolazione, hanno aperto il veicolo e rubato tutto ciò che si trovava all’interno. La vittima ha riferito di aver subito il furto mentre era in sosta nel parcheggio del fast food.