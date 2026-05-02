Furto lampo a Baronissi | Mi hanno saccheggiato l' auto mentre ero al Mc Donald' s
Un episodio di furto si è verificato a Baronissi, dove un’auto è stata saccheggiata mentre il proprietario si trovava al Mc Donald’s. I ladri, a bordo di una BMW X5 grigia di recente immatricolazione, hanno aperto il veicolo e rubato tutto ciò che si trovava all’interno. La vittima ha riferito di aver subito il furto mentre era in sosta nel parcheggio del fast food.
I ladri avevano una BMW X5 grigia nuova. Mi hanno rubato tutto quello che c’era nell'auto in sosta, al Mc Donald's a Baronissi.Lo ha denunciato ieri un cittadino sul gruppo Facebook “Sei di Fisciano se.”. “Appena mi hanno visto correre sono fuggiti via”, racconta il malcapitato. Accertamenti in.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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