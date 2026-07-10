Possibili temporali dal pomeriggio di venerdì rischio pioggia anche nel weekend

Per il pomeriggio di venerdì, sono previsti possibili temporali, con rischio di pioggia anche nel weekend. Il quadro meteorologico sull’Europa centrale e occidentale rimane stabile, grazie a un promontorio anticiclonico che si estende sul Mediterraneo centrale. Questa situazione garantisce condizioni di tempo soleggiato e stabile sull’Italia, anche se si prevedono possibili temporali nel pomeriggio di venerdì.

Il quadro sinottico sull’Europa centro-occidentale continua a mostrare poche variazioni. Il promontorio anticiclonico permane ben strutturato sul Mediterraneo centrale, mantenendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sull’Italia. Solamente nella giornata di sabato sono previste delle infiltrazioni di aria più umida, che renderanno l’atmosfera potenzialmente instabile al centro-nord. Temperature al di sopra dei valori medi 1991-2020. Le previsioni a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 10 luglio 2026 Tempo Previsto: Cielo sereno al mattino. A partire dalla tarda mattinata è previsto lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme lungo i rilievi alpini e sull’estremo Appennino dell’Oltrepò Pavese, dove nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi isolati e brevi rovesci temporaleschi, in esaurimento serale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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MALTEMPO: POSSIBILI TEMPORALI VIOLENTI E GRANDINE! CALO TERMICO IN ARRIVO

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