Friuli temporali nel pomeriggio | rischio pioggia in Carnia e vento al mare

Nel pomeriggio nel Friuli si prevedono temporali nella zona della Carnia e sulla pedemontana. Sono attesi piovaschi che potrebbero interessare diverse aree del territorio. Inoltre, sul mare sono previsti venti che potrebbero influire sulle attività marittime e sulla sicurezza delle imbarcazioni lungo la costa. Le condizioni meteorologiche cambieranno nel corso del pomeriggio, con possibili rafforzamenti dei temporali e del vento nella zona di mare.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i temporali nel pomeriggio tra Carnia e pedemontana?. Come influirà il vento sulla sicurezza delle attività marittime costiere?. Quali rischi corrono i lavoratori all'aperto con il brusco calo termico?. Quando inizierà l'estensione dei rovesci verso le province di Udine e Pordenone?.? In Breve Temperature a 2000 metri scendono a 2 gradi con rischio gelate.. Pianura tra 6 e 9 gradi minimi e 20-22 gradi massimi.. Costa con minime tra 11 e 14 gradi e massime a 19 gradi.. Temporali verso pedemontana nelle province di Pordenone e Udine.. Lunedì 18 maggio 2026, una saccatura sull’Europa porta instabilità meteorologica in tutto il Friuli Venezia Giulia, con temporali previsti nel pomeriggio su Carnia e Prealpi Carniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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