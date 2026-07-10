Il nuovo allenatore della nazionale portoghese ha dichiarato di essere arrivato con l’obiettivo di vincere e di valorizzare i giocatori. Ha affermato di non aver ancora parlato con Cristiano Ronaldo, ma ha precisato che il giocatore non rappresenterà mai un problema né per la squadra né per lui. Il tecnico ha sottolineato di voler lavorare con i talenti disponibili senza creare tensioni o complicazioni legate a singoli giocatori.

"Sono venuto per vincere e, con la qualità che abbiamo, per valorizzare i giocatori e la nazionale. Non ho ancora parlato con Cris (Cristiano Ronaldo, suo giocatore negli scorsi anni all'Al Nassr, ndr), ma non sarà mai un problema né per la Nazionale né per me. Per quanto riguarda la polemica, ognuno pensi quello che vuole". Così il neo commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus nel corso della conferenza stampa di presentazione., "L'utilizzo di Cristiano? È la partita a dettare le regole, se deve giocare o meno. Al terzo che è Messi non ci arriverò più, ma ho allenato due dei tre migliori giocatori del mondo e a Neymar ho detto 'Sei finito' - ha affermato l'allenatore, che non ha risparmiato altre polemiche -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Portogallo, Jorge Jesus si presenta: "Ronaldo non sarà mai un problema"

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