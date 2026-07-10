Porto nello spazio Mario il bagnino Panariello torna in città e si racconta | le radici gli amici il film girato qui

Giorgio Panariello torna in città con il suo spettacolo “E se domani”, previsto per questa sera e sabato alle 21 in Fortezza. Durante l’evento, l’attore e comico parlerà delle sue radici, degli amici e del film girato nella zona. La rappresentazione si inserisce in un calendario di appuntamenti che vede Panariello tornare a esibirsi dopo un periodo di assenza. La partecipazione è aperta al pubblico, senza indicazioni di restrizioni particolari.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Sbarca dal futuro e arriva in Fortezza, pronto a svelarci il domani e a farlo con la sua inconfondibile ironia. Stasera e sabato 12 luglio alle 21 Giorgio Panariello arriva con il suo ultimo spettacolo «E se domani.» ad Arezzo. Qui il comico toscano viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro. Giorgio Panariello con le sue battute offre il suo personale sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso uno show che dopo aver debuttato nel 2025 va avanti con successo anche nell’estate 2026. La data zero del tour estivo sarà proprio ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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