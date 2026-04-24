Ancona ricorda i 40 anni di Chernobyl con il film d' autore girato in città

Ancona si prepara a ricordare i 40 anni dal disastro di Chernobyl con un evento speciale al Cinema Italia. Martedì alle 18:30 sarà proiettato il film “La bambina di Chernobyl”, una produzione italiana del 2026 della durata di 89 minuti, diretto e scritto dal regista Massimo Nardin insieme a un collaboratore di Fanano. La proiezione si inserisce nelle iniziative per commemorare l'anniversario dell'incidente nucleare avvenuto nel 1986.

Per celebrare il quarantennale dal disastro di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, martedì prossimo (28 aprile), alle ore 18:30, il Cinema Italia di Ancona proporrà il film drammatico “La bambina di Chernobyl” - Italia 2026, 89 minuti - diretto da Massimo Nardin e da lui scritto con il fanese.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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