Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale sono aumentate a causa della presenza di porti, basi militari e rotte strategiche. La regione è al centro di una lunga competizione tra Stati Uniti e Cina, con una crescente tensione tra le potenze. La questione di Taiwan rappresenta solo una parte di un quadro più ampio di interessi e movimenti militari nella zona. Le attività militari e le rotte commerciali nella regione continuano a essere oggetto di attenzione internazionale.

Taiwan? È soltanto la punta di un iceberg molto più grande di quanto non si possa immaginare. Il Mar Cinese Meridionale è un calderone di tensioni stratificate nel corso dei decenni e oggi aggravate dalla competizione tra Stati Uniti e Cina. Se da un lato Washington non ha alcuna intenzione di assistere all'ascesa marittima di Pechino, dall'altro il Dragone lavora a un duplice obiettivo. Il primo: ottenere il pieno controllo del proprio “cortile di casa”. Il secondo: sfondare la barriera contenitiva rappresentata dalla doppia catena di isole realizzata virtualmente dal Pentagono e coincidente con il reticolo di alleati locali statunitensi nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Porti, basi militari e rotte: il “grande gioco” scuote il Mar Cinese Meridionale

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