La Cina ha avviato lavori di costruzione di strutture militari su alcune scogliere nelle Spratly, una zona contesa nel Mar Cinese Meridionale. Le operazioni prevedono la creazione di piste di atterraggio e l’installazione di sistemi missilistici. Queste attività sono state documentate da immagini satellitari che mostrano le nuove infrastrutture. La presenza di queste basi ha suscitato attenzione internazionale, mentre l’Europa non sembra intervenire o monitorare attivamente la situazione.

? Cosa sapere La Cina trasforma barriere coralline in basi militari con piste e missili nelle Spratly.. I limiti tecnici dei satelliti Sentinel europei impediscono il monitoraggio costante dell'area.. Tra il 2014 e il 2017, la trasformazione di barriere coralline in basi militari permanenti nelle isole Spratly ha ridefinito gli equilibri nel Mar Cinese Meridionale, lasciando l’Europa con un vuoto informativo causato dai limiti tecnici dei propri sistemi satellitari. Mentre le navi da guerra pattugliano acque contese tra Cina, Taiwan, Vietnam, Filippine, Malaysia, Brunei e Indonesia, la realtà sul campo è dominata da infrastrutture pesanti nate dove dieci anni fa esistevano solo scogli sommersi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mar Cinese: basi militari su scogli, l’Europa è cieca dal cielo

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