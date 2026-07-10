Il Mar Cinese Meridionale è al centro di tensioni tra Stati Uniti e Cina, coinvolgendo porti strategici, basi militari e rotte commerciali. La regione, da decenni, è oggetto di dispute e manovre militari, con un aumento delle attività militari e delle esercitazioni nelle acque. La situazione si è intensificata negli ultimi anni, con entrambe le nazioni che rafforzano le proprie presenze e capacità militari nella zona. La disputa si estende oltre Taiwan, interessando un’area più vasta di interessi strategici.

Taiwan? È soltanto la punta di un iceberg molto più grande di quanto non si possa immaginare. Il Mar Cinese Meridionale è un calderone di tensioni stratificate nel corso dei decenni e oggi aggravate dalla competizione tra Stati Uniti e Cina. Se da un lato Washington non ha alcuna intenzione di assistere all'ascesa marittima di Pechino, dall'altro il Dragone lavora a un duplice obiettivo. Il primo: ottenere il pieno controllo del proprio “cortile di casa”. Il secondo: sfondare la barriera contenitiva rappresentata dalla doppia catena di isole realizzata virtualmente dal Pentagono e coincidente con il reticolo di alleati locali statunitensi nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Porti strategici, basi militari e rotte commerciali: il “grande gioco” che scuote il Mar Cinese Meridionale

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