Porta Sant'Agostino sarà chiusa per una notte per consentire i lavori di riparazione. I lavori riguardano il restauro di una porzione dell’arco interno, danneggiata il 5 maggio a causa di un urto di un veicolo durante il passaggio sotto la porta. La chiusura temporanea permette di completare le operazioni di ripristino e consolidamento delle strutture danneggiate. I lavori sono ormai prossimi alla conclusione.

Si avviano alla conclusione i lavori di ripristino di Porta Sant'Agostino, avviati dopo il danneggiamento di una porzione dell'arco interno provocato, lo scorso 5 maggio, dall'urto di un mezzo durante il transito sotto l'arco della Porta. Dopo gli interventi di messa in sicurezza eseguiti nelle ore immediatamente successive all'incidente, il periodo di monitoraggio, e completati i necessari passaggi autorizzativi e di coordinamento con la Soprintendenza, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio verrà eseguita la fase conclusiva dell'intervento, con il montaggio degli elementi lapidei e la rimozione dei ponteggi provvisori. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Porta Sant'Agostino chiude per una notte: lavori per i danni causati dal camion

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ultimi lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino: il passaggio sotto l’arco chiude una notte

Bergamo, ultimi lavori a Porta Sant’Agostino nella notte tra il 15 e il 16 luglioNella notte tra il 15 e il 16 luglio sono stati completati gli ultimi interventi di riparazione a Porta Sant’Agostino, danneggiata da un mezzo in...

Temi più discussi: Porta Sant'Agostino, nella notte tra il 15 e il 16 luglio gli ultimi lavori di ripristino; Ultimi lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino: il passaggio sotto l’arco chiude una notte; Sant'Agostino - Una piazza per la cultura; Bergamo, ultimi lavori a Porta Sant’Agostino nella notte tra il 15 e il 16 luglio.

Ognuno porta una sfumatura diversa, un gusto proprio che, steso con cura sulla fetta di pane, crea un’armonia di sapori che nutre l'anima prima ancora del corpo. La rubrica A fuoco lento di Suor Myriam D'Agostino e la Comunità benedettina di Sant'Anna buf - X x.com

Porta Sant'Agostino chiude per una notte: lavori per i danni causati dal camionSi avviano alla conclusione i lavori di ripristino di Porta Sant'Agostino, avviati dopo il danneggiamento di una porzione dell'arco interno provocato, lo scorso 5 maggio, dall'urto di un mezzo durante ... bergamo.corriere.it

Ultimi lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino: il passaggio sotto l’arco chiude una notteTra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio per consentire il montaggio degli elementi lapidei e la rimozione dei ponteggi provvisori. Sospesa temporaneamente la Ztl di Valverde per garantire l'accesso a Cit ... bergamonews.it