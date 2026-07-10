Porta Sant' Agostino chiude per una notte | lavori per i danni causati dal camion
Porta Sant'Agostino sarà chiusa per una notte per consentire i lavori di riparazione. I lavori riguardano il restauro di una porzione dell’arco interno, danneggiata il 5 maggio a causa di un urto di un veicolo durante il passaggio sotto la porta. La chiusura temporanea permette di completare le operazioni di ripristino e consolidamento delle strutture danneggiate. I lavori sono ormai prossimi alla conclusione.
Si avviano alla conclusione i lavori di ripristino di Porta Sant'Agostino, avviati dopo il danneggiamento di una porzione dell'arco interno provocato, lo scorso 5 maggio, dall'urto di un mezzo durante il transito sotto l'arco della Porta. Dopo gli interventi di messa in sicurezza eseguiti nelle ore immediatamente successive all'incidente, il periodo di monitoraggio, e completati i necessari passaggi autorizzativi e di coordinamento con la Soprintendenza, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio verrà eseguita la fase conclusiva dell'intervento, con il montaggio degli elementi lapidei e la rimozione dei ponteggi provvisori. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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