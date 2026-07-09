Ultimi lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino | il passaggio sotto l’arco chiude una notte
I lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino sono terminati. Il passaggio sotto l’arco, che era stato chiuso, è stato riaperto dopo i lavori iniziati il 5 maggio a seguito di un urto di un mezzo pesante che aveva danneggiato una parte dell’arco interno. Le operazioni si sono concluse durante la notte, permettendo di riaprire il passaggio al pubblico.
Bergamo. Si concludono i lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino, avviati dopo il danneggiamento provocato dall’urto di un mezzo pesante contro una porzione dell’arco interno lo scorso 5 maggio. Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio è in programma l’ultima fase dell’intervento, che comporterà la chiusura temporanea al traffico del passaggio sotto la Porta. Il cantiere sarà operativo dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì per consentire il montaggio degli elementi lapidei e la rimozione dei ponteggi provvisori, dopo gli interventi di messa in sicurezza eseguiti subito dopo l’incidente, il successivo periodo di monitoraggio e il completamento dell’iter autorizzativo con la Soprintendenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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