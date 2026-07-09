Ultimi lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino | il passaggio sotto l’arco chiude una notte

Notizia in breve

I lavori di ripristino di Porta Sant’Agostino sono terminati. Il passaggio sotto l’arco, che era stato chiuso, è stato riaperto dopo i lavori iniziati il 5 maggio a seguito di un urto di un mezzo pesante che aveva danneggiato una parte dell’arco interno. Le operazioni si sono concluse durante la notte, permettendo di riaprire il passaggio al pubblico.