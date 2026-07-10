Poste Italiane ha annunciato che l’ufficio postale di Ponte Valleceppi riaprirà entro la fine di agosto. La comunicazione segue una mobilitazione dei residenti, che ha portato a una protesta e alla raccolta di oltre mille firme. La data di riapertura è stata confermata dalla società in una nota ufficiale.

C’è una scadenza temporale, una data a cui i residenti aggrapparsi: l’ ufficio postale di Ponte Valleceppi riaprirà entro la fine di agosto. Ad assicurarlo in una nota è Poste Italiane dopo la mobilitazione generale dei residenti della zona che ha portato ad una una massiccia protesta e una importante raccolta di firme, oltre mille. E’ arrivata così la tanto attesa risposta di Poste Italiane. A pochi giorni di distanza dalla ’protesta’, l’azienda ha diffuso una nota ufficiale per rassicurare i residenti e tracciare un cronoprogramma preciso per la fine dei disagi. L’ufficio postale è chiuso ormai da più di tre mesi, dal 4 aprile scorso, quando, la comunità di Ponte Valleceppi fu scossa da un evento drammatico: una rapina con esplosivo ai danni del postamat locale, che costrinse la chiusura temporanea dell’ufficio postale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte Valleceppi Poste Italiane rassicura: "L’Ufficio riaprirà a fine agosto"

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