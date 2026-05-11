Poste Italiane fine lavori Polis all’ufficio di Anghiari

L’ufficio postale di Anghiari ha riaperto al pubblico dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. L’intervento ha riguardato la riqualificazione degli spazi e delle strutture per migliorare i servizi offerti ai cittadini. La riapertura si è verificata il 11 maggio 2026, dopo un periodo di chiusura durante i lavori di ristrutturazione.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – L’ufficio postale di Anghiari riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale di Anghiari stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste Italiane, fine lavori Polis all’ufficio di Anghiari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Poste Italiane, avviati i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di VallesaccardaPresso l’ufficio postale di Vallesaccarda sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice... Fontanarosa, al via i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di Poste ItalianePresso l’ufficio postale di Fontanarosa sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice... Argomenti più discussi: Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Castiglion Fiorentino; Marano Ticino, l'ufficio postale si ferma per i lavori del progetto Polis: la mappa dei servizi alternativi; Poste Italiane, lavori negli uffici di Paratico e Ospitaletto: arrivano i servizi della Pubblica Amministrazione - Radio Bruno; Chiude l’ufficio postale per i lavori del progetto Polis. Poste Italiane, fine lavori Polis all’ufficio di AnghiariDopo gli ultimi interventi la sede torna operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della pubblica amministrazione ... lanazione.it