Poste italiane Pastena l' ufficio postale diventa polis

A Pastena, l’ufficio postale ha avviato il progetto “Polis” di Poste Italiane, dedicato ai comuni con meno di 15.000 abitanti. L’obiettivo è di mantenere la presenza sul territorio attraverso il rinnovamento degli uffici e l’ampliamento dei servizi disponibili. La modifica riguarda anche l’aspetto strutturale dell’ufficio, che si trasforma in un punto di riferimento più efficace per i residenti. La fase di implementazione coinvolge direttamente l’utenza locale e si inserisce in una strategia più ampia dell’azienda postale.

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Arriva anche a Pastena il progetto “Polis” di Poste Italiane. L’iniziativa, rivolta ai comuni con meno di 15mila abitanti, oltre a mantenere la presenza capillare dell’azienda sul territorio prevede il rinnovamento degli uffici postali e l’ampliamento della tradizionale offerta includendo la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VALLECORSA: Senza ufficio Postale da sei mesi del 21-01-2026 Sullo stesso argomento Poste Italiane: Arpino, l’ufficio postale diventa “polis”Arriva anche ad Arpino il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere... Poste italiane, l'ufficio postale di Pofi diventa "polis"Arriva anche a Pofi il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice... L’app universale di Poste per pagamenti, telefonia, energia. Ecco come funzionaROMA – Dopo anni di proliferazione di app dedicate, anche Poste Italiane abbraccia il modello della super app universale. Si chiama app Poste Italiane o, in breve, app P (che è la sua icona su store ... repubblica.it