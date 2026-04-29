Da settimane, il ponte sull’Adda tra Bertonico e Montodine rimane chiuso, creando disagi ai pendolari che quotidianamente attraversano quella zona. Gino, 83 anni, residente vicino al fiume, osserva con rassegnazione il tratto di strada sbarrato, mentre le persone che devono spostarsi tra i due punti si trovano a dover affrontare percorsi alternativi più lunghi e complicati. La situazione continua a essere irrisolta senza una data certa per la riapertura.

Bertonico (Lodi), 29 aprile 2026 – C’è un senso di déjà-vu amaro nelle parole di Gino, 83 anni, che dalla sua cascina a pochi passi dal fiume Adda osserva il nastro d’asfalto sbarrato. Per lui, e per le migliaia di pendolari che ogni giorno attraversano il confine tra Lodi e Cremona lungo la provinciale 591, il tempo sembra essersi improvvisamente riavvolto. Per superare quei pochi metri d’acqua che separano Bertonico da Montodine, Gino dovrà tornare a fare il “giro lungo”: un percorso di 25 chilometri per raggiungere Crema, lo stesso calvario iniziato quel fatidico novembre del 1994 e durato quindici anni. Il ponte strallato, inaugurato alla fine del 2009, ieri appariva un “gigante” ferito e silenzioso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte sull’Adda è rebus riapertura: il calvario dei pendolari tra Bertonico e Montodine

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