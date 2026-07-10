Il Comune di Fermo ha avviato la gara per la costruzione di un ponte ciclopedonale sul fiume Tenna, tra Campiglione e Molini. La procedura di aggiudicazione è stata avviata per realizzare la struttura che collegherà le due aree. La gara riguarda i lavori di progettazione e costruzione del ponte. La decisione è stata comunicata dall'amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi previsti.

Il Comune di Fermo ha dato il via alla procedura di gara per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Tenna, tra le località di Campiglione e Molini. Le lettere di invito sono state inviate lo scorso 7 luglio agli operatori economici selezionati per partecipare alla procedura negoziata, che si svolge interamente online attraverso la piattaforma telematica del Comune. Le imprese avranno tempo fino al 22 luglio per presentare le offerte, che verranno poi esaminate in seduta pubblica il giorno successivo. L’opera punta a risolvere un problema di collegamento che si trascina da tempo. Campiglione, sulla sponda nord del fiume, e la zona di Molini Girola, dove sorgeva la storica Conceria, sono oggi separati dal corso d’acqua e collegati solo da strade ad alto scorrimento, poco adatte a chi si muove a piedi o in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte sul Tenna, il Comune avvia la gara

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